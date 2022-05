EUA. Menino de 10 anos detido por ameaçar fazer tiroteio em escola na Flórida

Um aluno da Flórida, nos Estados Unidos da América (EUA), foi detido no sábado pelas autoridades norte-americanas depois de ter ameaçado começar um tiroteio na escola que frequenta.

O departamento do Xerife do condado de Lee recebeu, no dia 28 de maio, uma mensagem anónima enviada por uma criança de 10 anos que estuda na escola primária Patriot. As autoridades acabaram por chegar à criança, tendo sido detida e acusada de ter "feito uma ameaça escrita de levar a cabo um tiroteio em massa".

"Este não é o momento para agir como um pequeno delinquente. Não é engraçado. Esta criança fez uma ameaça falsa e agora vai experienciar as consequências", disse o Xerife, citado pelo Independent.

5TH GRADER ARRESTED FOR MAKING WRITTEN THREAT



“Right now is not the time to act like a little delinquent. It’s not funny. This child made a fake threat, and now he’s experiencing real consequences,” stated Sheriff Carmine Marceno.



Full release below. https://t.co/hVxwOmUFsD pic.twitter.com/kq95Gq1DVH