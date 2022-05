Tomar prepara-se para receber semana cultural do projeto Essência

O projeto Essência | Ser Humanidade: Semana Cultural, da Criança e do Ambiente arranca na próxima terça-feira, na cidade de Tomar, com várias atividades para públicos de todas as idades.

O evento terá atividade diária até 7 de junho, contando com seis espetáculos de dança, sete de Teatro, nove espetáculos de música, workshops de aperfeiçoamento artístico e exposições.

"O projeto Essência | Ser Humanidade: Semana Cultural, da Criança e do Ambiente, que será realizado no seguimento do objetivo presente no Prémio Autárquico “Aristides de Sousa Mendes e outros salvadores portugueses”, pretende sensibilizar a comunidade para os valores universais, do humanismo e justiça e garantido a participação da população na construção desse projeto", explica a organização em comunicado, onde a mesma explica que esta 1.ª edição vai ser sobre Ângela Tamagnini, uma das figuras mais conhecidas da história da resistência de Tomar às invasões napoleónicas.

"Procura-se abordar esses temas através de uma programação multidisciplinar que promova a história local, nacional e internacional, dando a conhecer algumas personalidades, cujas ações tiveram impacto na comunidade em que se inseriram, e explorar o património cultural material e imaterial dos territórios representados", lê-se ainda.

O evento é organizado em colaboração com a Junta de Freguesia Urbana de Tomar, a Câmara Municipal de Tomar e o Agrupamento de Escolas Templários (AET), e estão inseridas no mesmo as comemorações do Dia da Criança, o Dia Mundial do Ambiente. e a 5.ª Semana Cultural do Agrupamento de Escolas Templários.