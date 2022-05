Sadio Mané pode estar de saída do Liverpool

.O Liverpool falhou, nas últimas semanas, a conquista da Premier League e da Liga dos Campeões, o que deixa um travo amargo na conclusão da temporada para o emblema treinado pelo alemão Jürgen Klopp.

Mas parece que não foi em Paris que findaram as amarguras do técnico. Segundo o portal Goal, Sadio Mané, um dos principais elementos do plantel dos reds, deverá abandonar Anfield Road ainda este verão, para rumar ao Bayern de Munique.

Isto numa altura em que Mané tem ainda mais um ano de contrato com o Liverpool.

Sadio Mané chegou ao Liverpool, proveniente do Southampton, em 2016, e encerrou a temporada 2021-22 com 23 golos em 51 jogos disputados.