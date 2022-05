Vila do Conde. Dois mortos na sequência de incêndio em casa devoluta

Duas pessoas morreram na madruga deste sábado, na sequência de um incêndio numa casa devoluta em Vila do Conde, no distrito do Porto.

Fonte da Proteção Civil adiantou à agência Lusa que a casa se situa na Avenida Portas Fronhas e que o alerta foi dado pelas 3h30.

Já de acordo com uma fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP), quando os bombeiros chegaram ao local, a mulher, com cerca de 40 anos, esteria viva. Contudo, as tentativas para a socorrer não resultaram, tendo esta vindo a morrer no local.

Relativamente ao homem, por este "estar carbonizado, não foi possível apurar a idade", acrescentou a fonte, adiantando que se tratavam de duas pessoas em situação de "sem-abrigo que pernoitavam no local".

Os corpos foram transportados para o Instituto de Medicina Legal do Porto, sendo que, no local, estiveram os Bombeiros de Vila do Conde e de Moreira da Maia, o INEM e a PSP de Vila do Conde.