Nigéria. Pelo menos 31 pessoas morreram após debandada numa igreja na Nigéria

Pelo menos 31 pessoas morreram, incluindo crianças, e outras dezenas ficaram feridas na sequência de uma debandada numa igreja em de Port Harcourt, na Nigéria, este sábado.

Tinha sido organizada uma ação de distribuição de comida à população carenciada na igreja, mas as pessoas, que chegaram com muita antecedência, começaram a ficar ansiosas e acabou por ocorrer uma debandada.

este sábado quando uma debandada eclodiu num evento da igreja no sudeste da cidade nigeriana de Port Harcourt, de acordo com as autoridades. O incidente ocorreu durante o processo de distribuição de alimentos.

“Infelizmente, a multidão tornou-se indisciplinada e incontrolável e todos os esforços dos organizadores para restaurar a calma falharam, daí a debandada”, disseram as autoridades nigerianas, confirmando: “Um total de 31 pessoas perdeu a vida na debandada”.

Entretanto, já foi aberta uma investigação para determinar as circunstâncias exatas da tragédia.