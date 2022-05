Pedro Dominguinhos é o novo presidente da comissão de acompanhamento do PRR

O professor do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) Pedro Dominguinhos é o novo presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), assumindo, assim, o cargo deixado vago por António Costa Silva, que é agora membro do Governo.

“O primeiro-Ministro designou como Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento (CNA) do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o Prof. Doutor Pedro Miguel de Jesus Calado Dominguinhos, Professor Coordenador da Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal e antigo Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal e do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos”, lê-se numa nota do gabinete do primeiro-ministro.

Pedro Dominguinhos é Doutor em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (UL), Mestre em Economia Internacional e Licenciado em Economia, sublinha ainda o gabinete de António Costa.

Atualmente, é Professor Coordenador na Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal, na área de Gestão, onde é docente desde 1995. Foi Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal entre abril de 2014 e 2022, e Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos entre maio de 2018 e abril de 2022.

No comunicado é ainda referido que Pedro Dominguinhos é membro do Conselho Coordenador do Ensino Superior e do Grupo de Modernização e Valorização do Ensino Politécnico, nomeado pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

É também autor ou coautor de mais de 40 publicações e de artigos em conferências internacionais na área da Internacionalização, born-globals e empreendedorismo.