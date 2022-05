Se for vítima de crime, o que devo fazer? PSP explica em português e em ucraniano

A Polícia de Segurança Pública (PSP) publicou esta sexta-feira, através das redes socias, o que uma pessoa tem de fazer caso seja vítima de crime, mas com uma particularidade: explica em português e em ucraniano.

Durante o crime, explicam as autoridades, a vítima "deve, acima de tudo, garantir que a sua vida é preservada, evitando reagir". Depois disto, "deverá dirigir-se a uma Esquadra de Polícia para participar o crime. Mesmo que não saiba português, não se preocupe. A Polícia apoiará com a tradução necessária", continua.

Na mesma publicação, a PSP partilhou o site "Portugal for Ukraine", que se destina á congregação de "todas as ações do Estado Português em relação ao conflito na Ucrânia, nas dimensões de ação internacional, do envio de apoio humanitário e da integração e acolhimento em Portugal de pessoas deslocadas".