Simone de Oliveira condecorada com a Grã-Cruz da Ordem de Mérito por Marcelo

Simone de Oliveira foi esta sexta-feira condecorada, numa cerimónia no Palácio de Belém, em Lisboa, com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito, informou Marcelo Rebelo de Sousa.

A cantora terminou a carreira em março com um concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e foi agraciada com a Grã-Cruz da Ordem de Mérito pelo Presidente da República, de acordo com uma nota divulgada no site oficial da Presidência.

No dia 19 de março, o Presidente da República anunciou, nesse mesmo concerto, que iria condecorar a cantora, mas sem revelar a data.