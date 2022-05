Guerra. Polónia poder ser o próximo alvo russo, diz líder da Chechénia

Ramzan Kadyrov, o líder da Chechénia, uma província que fica no sul da Rússia, divulgou esta sexta-feira um vídeo no qual avisa que a Polónia pode ser o próximo alvo de Vladimir Putin.

Na mesma publicação, Kadyrov disse que a Ucrânia era "um negócio fechado" e que "se for emitida uma ordem após a Ucrânia, vamos mostrar-vos [referindo-se à Polónia] em seis segundos daquilo que são feitos".

O líder da província exortou ainda a Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, a "finalmente ter alguma sensatez e aceitar as condições oferecidas pelo nosso Presidente [Vladimir Putin]".

A Polónia, note-se, tem fornecido à Ucrânia armamento na sequência da invasão da Rússia, e também acolheu milhões de refugiados ucranianos.

⚡️Kadyrov said that he plans to attack Poland



“Ukraine is already a closed issue. I'm interested in #Poland. After #Ukraine, if there is an order, we will show what we are capable to do in 6 seconds. Better take your weapons (Poles) from the mercenaries.” pic.twitter.com/WLesxJjX2b