Morreu Andrew Fletcher, dos Depeche Mode

Andrew Fletcher, teclista e membro fundador da banda Depeche Mode, faleceu na quinta-feira, comunicou a banda. O artista tinha 60 anos.

No texto divulgado pelo grupo nas redes sociais pode ler-se: "Estamos chocados e enormemente tristes com a morte prematura de nosso querido amigo, membro da família e colega de banda Andy 'Fletch' Fletcher".

“Fletch tinha um verdadeiro coração de ouro e estava sempre lá quando precisávamos de apoio, era bom conversador, senhor de uma boa gargalhada e apreciador de uma cerveja gelada. O nosso coração está com a sua família e pedimos que respeitem a privacidade desta neste momento difícil”, acrescentam no comunicado os colegas e amigos.

Fletcher nasceu na cidade de Notthingham, em Inglaterra,em 1961, tendo-se mudado para Basildon no final dos anos 70. Foi aí que o jovem se formou no Composition of Sound com Martin Gore e Vince Clarke. Nessa altura, ao conhecer o vocalista Dave Gahan criou a primeira formação da banda que, pouco tempo depois, se passou a chamar Depeche Mode. Desde 1995, a banda mantinha a formação de trio: Gahan, Gore e Fletcher.

O músico participou em todos os álbuns do grupo, desde ‘Speak & Spell’, em 1981, até ‘Spirit’, em 2017.