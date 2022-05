NB conclui venda de portefólio imobiliário

O novobanco concluiu a venda de um portefólio de imobiliário, maioritariamente composto por ativos de logística, da GNB Real Estate, subsidiária do banco, por 208 milhões de euros, «após processo de venda competitivo». A celebração do contrato de promessa de compra e venda desta operação tinha sido anunciado pela instituição financeira, no início da semana.

Mas esta sexta-feira, revelou que «a concretização da transação, nos termos acordados, deverá ter um impacto positivo de cerca de 62 milhões de euros na demonstração de resultados de 2022, e cerca de 35 pontos base no rácio de capital total do grupo novobanco», acrescentando que o portefólio de ativos a alienar compreendia «maioritariamente ativos de logística localizados em Portugal».

Esta transação faz parte das medidas previstas pelo grupo para acelerar o desinvestimento de ativos não-core, e constitui uma das medidas que, juntamente com outras a serem implementadas, resultarão em geração de capital ao longo de 2022.