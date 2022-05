Giro. Fim inglório para João Almeida, infetado com covid-19

João Almeida (UAE Emirates) foi forçado a abandonar, na quinta-feira, a Volta a Itália, após ter testado positivo à covid-19. À entrada da 18.ª etapa do Giro, que se realizou ontem, o português seguia no quarto lugar da classificação geral, mas não poderá participar mais nesta edição da Volta a Itália.

Almeida foi, até à hora de fecho desta edição, o único ciclista da UAE Emirates a testar positivo. “Teve sintomas de gripe durante a noite e testou positivo à Covid-19. Estou profundamente transtornado com a notícia porque o João e a equipa que o apoia estavam a fazer uma excelente corrida. Os nossos objetivos eram o pódio do Giro e a camisola branca, de melhor jovem, e estávamos na luta para conseguir ambos. Esta é a realidade com que temos de viver todos os dias há dois anos mas a equipa tem de olhar em frente”, comentou Mauro Gianetti, diretor desportivo da UAE Emirates. “É uma grande pena, ele ainda estava a lutar pelo pódio e tinha a camisola branca praticamente garantida”, acrescentou ainda o dirigente, dando voz à frustração com que se recebeu a notícia de que Almeida, o ‘Duro das Caldas’, teria de desistir, num momento em que era ainda forte candidato a, pelo menos, figurar no pódio final da 105.ª edição da Volta a Itália.

Ontem foi disputada a 18.ª etapa, que ligava Borgo Valsugana a Treviso em 156 quilómetros, e que foi vencida por Dries De Bondt, da Alpecin-Fenix.

Almeida, que acordou com dor de garganta e febre, no entanto, não pôde participar, depois de, na 17.ª etapa, ter caído para o quarto lugar da geral, após vários dias no terceiro posto, o que já em si poderá ter sido o efeito de um cansaço ligado à infeção por covid-19. Esta foi a terceira vez que o português participou no Giro, findando as últimas duas edições, respetivamente, no sexto e no quarto lugar.

Richard Carapaz (INEOS) veste ainda a camisola rosa, seguido de Jai Hindley (Bora-hansgrohe) e Mikel Landa (Bahrain Victorious). Antes de abandonar a prova, Almeida seguia a 1.54 minutos de Carapaz, e encontrava-se ainda na luta pela camisola rosa. O ciclista de A-dos-Francos, conhecido pela sua alta resistência e ‘dureza’ frente às adversidades de uma prova tão dura como a Volta a Itália, finda, assim, o seu sonho de terminar no pódio de uma grande corrida por etapas pela primeira vez. Dele e de todos os portugueses, que desde 1979, ano em que Joaquim Agostinho findou o Tour de France em terceiro lugar, não veem um português chegar ao pódio nas Voltas a Itália, França ou Espanha.

E a frustração é dupla quando se percebe que, para além de ter perdido a oportunidade de, pelo menos, lutar por um lugar no pódio, Almeida também ficou sem hipótese de se tornar no primeiro a ganhar a camisola branca da juventude numa grande volta, numa altura em que seguia com cerca dez minutos de avanço sobre Juanpe López.

Assim, Almeida juntou-se a Jonathan Caicedo, da EF Education – EasyPost, na lista de atletas que, nesta edição do Giro, tiveram de desistir devido à covid-19.

GIRO

Sem Almeida na corrida, a vitória na 18.ª etapa caiu nas mãos do belga Dries De Bondt, da Alpecin-Fenix, seguindo-se Edoardo Affini (Jumbo-Visma) e Magnus Cort Nielsen (EF) no pódio. Feitas as contas, Carapaz manteve-se na liderança da geral, com os mesmos três segundos de vantagem sobre Jai Hindley. No terceiro lugar continua o espanhol Mikel Landa, que, com a desistência de João Almeida, segue com uma segura vantagem de praticamente quatro minutos sobre o quarto classificado, Vincenzo Nibali (Astana). A 19.ª etapa da Volta a Itália decorre hoje, entre Marano Lagunare e Santuario di Castelmonte, num percurso de 178 quilómetros.