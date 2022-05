Morreu homem baleado que tinha sido deixado à porta do Hospital Beatriz Ângelo

Morreu homem baleado que tinha sido deixado à porta do Hospital Beatriz Ângelo

Carro, com cinco pessoas no interior, parou à porta das urgências pediátricas. Passageiros retiraram o corpo do ferido e quando viram a polícia fugiram sem prestar esclarecimentos.