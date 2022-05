A geração bissexual

Aquilo que antigamente era visto como um pecado, uma doença ou um comportamento no mínimo desviante é nos dias que correm um factor de distinção e uma fonte de afirmação. Podendo correr o risco de estar enganado, vejo mais essa vontade nas mulheres do que nos homens.

Seria injusto da minha parte catalogá-lo como uma moda, uma vez que essa vontade sempre existiu em algumas pessoas e em certos círculos da nossa sociedade, mas a realidade é que é cada vez mais uma tendência, sobretudo nas gerações mais jovens. Aquilo que era um desejo reprimido por muitos e muitas, derivado dos muitos tabus que se construíram à volta da sexualidade, que se refugiavam no secretismo ou nos filmes eróticos, passou a ser visto de forma aberta e em alguns casos até, factor decisivo para a aceitação em certos grupos, muito ao estilo de um ritual de entrada.

Temos assistido ao longo dos últimos anos a uma progressiva normalização de diferentes práticas e vontades, a que não será alheia a crescente garantia dos direitos das mulheres e um maior equilíbrio entre pessoas de diferentes sexos. Não é preciso ir muito longe, basta frequentar discotecas direcionadas para um público mais novo para rapidamente se aperceber do que falo. Não o digo com algum tipo de preconceito nem esta crónica tem o intuito de julgar quem quer que seja, considero que cada um é livre para fazer do seu corpo o que quer e bem lhe apetece. Retrato apenas aquilo que são imagens cada vez mais comuns e acima de tudo um tema que está cada vez mais na ordem do dia nas novas gerações.

Parece-me evidente que as mulheres de uma forma geral amadurecem cada vez mais cedo do que os homens. É notória aliás a diferença por altura da faculdade em que eles têm cada vez mais dificuldade em acompanhar os ritmos e a inteligência emocional delas. Aquilo que antigamente era visto como um pecado, uma doença ou um comportamento no mínimo desviante é nos dias que correm um factor de distinção e uma fonte de afirmação. Podendo correr o risco de estar enganado, vejo mais essa vontade nas mulheres do que nos homens, talvez pelo espírito ou pela própria definição do que é o corpo e a sexualidade de um e de outro ou a vontade da descoberta. Recordo-me que há 20 anos, no final de uma noite de copos, era normal encontrar uma mulher a chorar porque o namorado ou o rapaz que tinha conhecido a tinha trocado por outra. Hoje em dia são os miúdos que choram porque elas se sentem livres para experimentar coisas novas ou para não se prenderem a um estereotipo de relação.

Claro que tudo isto é estranho para a maioria dos pais, muitos deles ainda temerosos e com dificuldade em processar todas estas “novidades”. Dizia-me há uns dias uma mãe, amiga minha, muito assustada, que a filha de 15 anos lhe tinha chegado a casa a contar que tinha beijado outra rapariga da mesma idade e que entre elas existia esse espécie de ritual, que para fazer parte do dito grupo tinha que passar por esse momento primeiro. A geração bissexual está aí e veio para ficar acima de tudo porque a prática é vista pelos mais jovens como cool, divertida e desafiante.