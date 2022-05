Bonecos de vudu de Vladimir Putin estão a ser vendidos na Ucrânia

Bonecos vudu de Vladimir Putin - um "novo brinquedo ucraniano" - estão a ser colocados à venda em algumas lojas de Kiev. O "Stab Putin", assim se chama, vem dentro de um caixão com a frase "morte aos inimigos", e traz consigo bandeiras da Ucrânia e alfinetes.

A embalagem, escreve o jornal The Mirror, está escrito "Z 200", sendo que a letra "Z" é o simbolo militar das tropas russas e o número 200 é utilizado quando alguém é morto. O rosto do boneco surge com alfinetes espetados na cabeça, no peito e no abdómen.

Anton Gerashchenko, conselheiro do ministro dos Assuntos Internos ucraniano, também publicou imagens do boneco, afirmando ser "melhor que um novo iPhone" com as hashtags "StopWar" e "Humour".