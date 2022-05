Porquê Jorge Moreira da Silva

O futuro do PSD depende da sua capacidade de adaptação a uma nova realidade política no país e no mundo. A decisão joga-se entre apostar apenas numa mudança de rosto ou numa nova atitude política. Jorge Moreira da Silva traz a coragem da modernidade para que o PSD recupere a capacidade de ser motor de mudança e de desenvolvimento do país. O PSD precisa de um líder do partido que seja mais do que um líder da oposição, precisa também de um candidato preparado para ser primeiro-ministro.

O país mudou e o mundo também. Os cidadãos têm novas preocupações e novas exigências e esperam respostas que correspondam (ou ultrapassem) as suas expectativas. O modo de fazer política também tem de mudar, sob pena de se afastar da realidade.

Os militantes do PSD têm a oportunidade de escolher entre dois perfis com percursos e com projectos muito distintos. Os militantes do PSD escolherão entre duas formas de estar e fazer política muito diferentes.

As diferenças convocam para uma escolha esclarecida. Nesta eleição, cada militante, individualmente, escolhe. O voto livre de pressões ou de interesses de grupos será o voto verdadeiramente útil ao PSD.

O que está em causa é mesmo o futuro do PSD e do seu papel na sociedade portuguesa e no desenvolvimento do país.

Esta é a oportunidade para mudar o PSD e a forma de fazer política. O PSD há muito que deixou de ser atractivo para a militância e, com isso, ficou mais frágil e menos capaz de responder a desafios. Jorge Moreira da Silva assume uma atitude transformadora do funcionamento do partido, modernizando-o através de um modelo que acrescente à vertente geográfica uma base temática capaz de atrair novos militantes, mas também incluindo quem quer ter uma participação cívica sem querer militar no partido.

A eleição do líder do PSD é muito mais do que a escolha do Presidente do Partido. Aliás, os partidos não devem ser um fim em si mesmo, mas meros instrumentos para servir o país. Infelizmente, os militantes, demasiadas vezes, gastam mais tempo com questões internas do que na missão de serviço público. O líder do PSD é o candidato a primeiro-ministro de Portugal e este é o sentido central da escolha que agora está em causa.

O percurso pessoal, profissional e político de Jorge Moreira da Silva, mas também as provas dadas de coragem e de desprendimento pessoal, são o melhor garante da preparação para assumir todas as responsabilidades e os desafios decorrentes da liderança do PSD.

Numa época de mudanças que acontecem a um ritmo intenso e imprevisto, a experiência internacional, o percurso político no Governo, autárquico e parlamentar e o conhecimento profundo dos variados temas, nacionais e internacionais que determinam a política e o desenvolvimento, conferem a Jorge Moreira da Silva a preparação para se apresentar aos portugueses como uma alternativa confiável para liderar o país. É também isto que está em causa nas eleições do PSD: muito mais do que escolher um líder da oposição, os militantes devem escolher um candidato a primeiro-ministro que responda aos desafios de modernidade e de desenvolvimento do país.

Para reconquistar a confiança dos portugueses, o partido tem de se modernizar e depois apresentar uma visão moderna e de futuro para o país. Jorge Moreira da Silva apresentou-se com clareza nas ideias, com um posicionamento político que resiste à tentação do populismo e com propostas concretas para a modernização do Estado, transformando-o e tornando-o mais eficaz, com respostas para os novos desafios da organização do Estado, para os problemas demográficos, para a nova realidade da organização do trabalho, para as exigências ambientais e energéticas e para o posicionamento de Portugal no contexto europeu e mundial, apresentando um novo modelo de desenvolvimento sustentável, económica e socialmente justos.

O que está em causa na eleição no PSD é decidir se o partido quer concentrar-se em ser oposição ou se aspira a ser governo, se quer liderar o desenvolvimento do país ou optar por uma atitude apenas reactiva. A diferença é entre uma visão conservadora ou reformista de fazer política. A distinção é entre a velha ou a nova atitude na política, capaz de regenerar o partido e protagonizar novas causas e novos desígnios para Portugal.

António Prôa