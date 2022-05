REpowerEU - Ação!

Já escrevi neste espaço que o papel da energia foi fundamental na perceção da República Russa de que poderia vergar a reação da União Europeia (UE) à invasão da Ucrânia e na decisão de a perpetrar. A perceção russa mostrou-se errada. A reação da UE e do mundo livre foi forte e articulada, mas os impactos dos aumentos dos preços e dos riscos de abastecimento energético embeberam-se em todas as cadeias de valor e exigem uma reação célere e eficaz. Uma reação que permita mitigar os impactos imediatos e mediatos na economia e na sociedade europeia e ao mesmo tempo reduzir o financiamento indesejado da Guerra, que a dependência energética da Rússia continua a provocar.

Depois de apresentar no dia 8 de março a comunicação REpowerEU que definiu uma estratégia para concretizar uma ação conjunta europeia capaz de garantir energia mais segura e mais sustentável e a preços mais acessíveis, a Comissão Europeia (CE) apresentou a 18 de maio o plano para a aplicar e reduzir rapidamente a dependência dos combustíveis fósseis russos, acelerando em simultâneo a transição ecológica.

Os três pilares estruturantes do plano são a promoção da eficiência energética, a diversificação das fontes de aprovisionamento e o desenvolvimento mais acelerado das energias renováveis. Para o financiar a Comissão Europeia introduziu alterações ao regulamento do Mecanismos de Recuperação e Resiliência prevendo a sua utilização com elevado grau de prioridade na concretização de soluções de coordenadas de planeamento e financiamento de infraestruturas transfronteiriças e nacionais, bem como de projetos e reformas no domínio da energia. Para este efeito, os Programas Nacionais de Recuperação e Resiliência passarão a incluir capítulos específicos de concretização do plano REpowerEU e a terem em conta para esse efeito as recomendações específicas por País a emitir pela CE no quadro do Semestre Europeu.

Com a aplicação do plano, que conjuga numa arquitetura inovadora e flexível, programas comunitários e programas nacionais, (e que poderá vir a dar origem, num quadro mais vasto de reação aos impactos da guerra, a um programa de financiamento solidário e coordenado inspirado na filosofia e na prática do “Next Generation EU, que deu corpo ao plano para a resposta à pandemia), A CE pretende através da poupança de energia, da criação de uma plataforma energética diversificada e da intensificação da produção de energias renováveis, criando incentivos á produção e desburocratizando o licenciamento, assegurar a sua autonomia estratégica e ir mais longe, consolidando a liderança política e tecnológica da parceria no combate às alterações climáticas e na transição energética, modernizando a indústria, criando emprego de qualidade e melhores condições e vida para os seus cidadãos.

O objetivo imediato é ir fechando o mais depressa possível a torneira do financiamento da agressão da Rússia através da compra de energia e mitigar o aumento dos preços e os impactos económicos e sociais que dele decorrem. Mas olhando mais longe, como o nome da comunicação e do plano indiciam, esta é também uma oportunidade da UE fazer um caminho de transição mais poderoso, para o qual não faltam estratégias, mas que exige urgentemente ação.

