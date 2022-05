Rodrigues dos Santos troca Gradiva por Planeta

É o fim de uma relação com mais de vinte anos. José Rodrigues dos Santos, o rei dos best-sellers em Portugal, vai passar a ser publicado pela Planeta. «É com enorme entusiasmo que iniciamos este trabalho conjunto com o autor mais vendido em Portugal, com 23 romances editados, mais de 3 milhões de exemplares vendidos e publicado em mais de 20 línguas», disse o grupo editorial espanhol em comunicado.

Rodrigues dos Santos era publicado pela Gradiva há mais de duas décadas (Crónicas de Guerra é de 2001), tendo obtido o primeiro grande êxito com A Filha do Capitão, de 2004. Seguiram-se O Codex 632, A Fórmula de Deus e O Sétimo Selo, que lhe valeram o epíteto de ‘Dan Brown português’. Em 2017, o Correio da Manhã noticiava que as vendas dos seus livros já tinham atingido a fasquia dos cem milhões de euros.

«É normal», diz Guilherme Valente, editor da Gradiva, sobre a saída do jornalista e escritor. «José Rodrigues dos Santos e eu não estávamos casados um com o outro». Valente esclarece também que, «ao contrário do que se disse numa notícia, o José Rodrigues dos Santos não bateu com a porta nem rasgou contratos». O editor garante mesmo que as relações pessoais entre ambos «nunca foram tão tranquilas como agora».

Sem papas na língua, acusa, porém, o comunicado do Grupo Planeta de ser «idiota». «Mas coisas e escritos idiotas não são infelizmente raros neste mundo», acrescenta.

A Gradiva, que continua a deter os direitos dos livros de Rodrigues dos Santos publicados até aqui, procura agora um sucessor no qual fazer uma forte aposta de internacionalização.