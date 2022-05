Fisco já devolveu mais de 2 mil milhões de euros em acerto de IRS

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já reembolsou, no âmbito do IRS, cerca de 2.057 milhões de euros, segundo dados do Ministério das Finanças.

Até agora, foram entregues cerca de 4,1 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes, das quais 37% foram submetidas através do IRS Automático.

De acordo com os dados da tutela, das declarações entregues foram já liquidadas cerca de 3,6 milhões. Destas, mais de dois milhões correspondem a reembolsos aos contribuintes, num montante total de 2.057 milhões de euros.

Foram também emitidas cerca de 551,9 mil notas de cobrança, num total de cerca de 635 milhões de euros.

O prazo para a entrega de IRS ainda está decorrer, os contribuintes que ainda não submeteram a sua declaração, relativa aos rendimentos auferidos em 2021, pode fazê-lo até 30 de junho.