Juiz dos EUA cancela leilão do vestido usado por Judy Garland no filme 'O Feiticeiro de Oz'

Um juiz da corte federal de Nova Iorque cancelou o leilão de um vestido que a atriz Judy Garland usou para o filme ‘O Feiticeiro de Oz’, de 1939, e cujo preço de venda deveria ultrapassar um milhão de dólares.

Segundo o The Guardian, o lendário vestido de xadrez branco e azul ia ser leiloado pela Universidade Católica dos EUA, mas uma mulher do estado de Wisconsin entrou com uma ação alegando que é a legítima dona do clássico traje de Dorothy.

Por isso, numa audiência preliminar, o juiz ordenou a suspensão do leilão, marcado para terça-feira em Los Angeles, até que o caso seja resolvido .

A Universidade Católica planeava usar o dinheiro arrecadado para fornecer uma nova posição de professor na Escola de Música, Teatro e Arte de Roma.

Ambas as partes se reunirão no tribunal em 9 de julho. A reclamante sustenta que o vestido era do seu tio, que, segundo a ação, recebeu a peça em 1973, quando era diretor do Departamento de Teatro da Universidade Católica.

De acordo com o The New York Times, o vestido com o qual Dorothy foi arrastada por um tornado do estado do Kansas para um mundo de fantasia, foi dado ao tio pela atriz Mercedes McCambridge, que era uma artista residente na universidade.

De acordo com a queixosa, a atriz deu o vestido ao seu familiar "de forma concreta e pública" em agradecimento por este a ter ajudado na sua " batalha contra o abuso do álcool" .

O professor faleceu em 1986 e a mulher afirma ser o seu “familiar vivo mais próximo”.

O The New York Times lembra ainda que Garland usou várias versões do vestido. Contudo, apenas uma outra é conhecida, que foi vendida em 2012 por 480 mil dólares e novamente em 2015 por cerca de 1,6 milhões de dólares.

O paradeiro do vestido de Dorothy era um mistério até que foi encontrado por acaso no ano passado numa caixa de sapatos durante a limpeza.