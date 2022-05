Sinistralidade rodoviária aumentou em 2021 mas número de vítimas mortais diminuiu

A sinistralidade rodoviária aumentou quase 7% no ano passado, em relação a 2020, mostra o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), esta quarta-feira aprovado. Tanto o número de acidentes como de feridos aumentaram, mesmo tendo em conta as restrições de mobilidade impostas pela pandemia.

"Os anos de 2020 e 2021 foram atípicos, condicionados pelas restrições na mobilidade que se traduziram numa redução da circulação rodoviária, que, no entanto, aumentou em 2021 na mesma ordem de grandeza do registado no consumo de combustível rodoviário (+5%)", lê-se no documento aprovado na reunião do Conselho Superior de Segurança Interna.

O RASI explicita ainda que, em 2021, registaram-se 114.960 acidentes, mais 7.308 do que em 2020 (+ 6,9%). Estes provocaram 2.269 feridos graves, mais 273 (+13,7%) e 35.404 feridos ligeiros, mais 3.333 (+10,4%). Apenas o número de mortes, diminuiu (ainda que apenas 1%) em relação a 2020, tendo-se registado, no local do acidente ou a caminho do hospital, 400 vítimas mortais.