Corrupção. Abertas candidaturas ao prémio Tágides 2022

O período de submissão de candidaturas e nomeações ao prémio Tágides 2022 já se encontra aberto. Criado pelo All4Integrity em 2021, esta iniciativa tem como objetivo “identificar, reconhecer, celebrar e premiar” projetos ou trabalhos de individualidades que se destaquem na luta contra a corrupção.

Nesta segunda edição, o propósito principal, afirma em comunicado o fundador da associação All4Integrity, André Corrêa d’Almeida, é “chegar a um maior número de cidadãos portugueses, para que possam intervir no processo de nomeação e candidaturas”.

Para participar é necessário aceder ao site da associação e preencher um curto formulário, a indicar a nomeação ou candidatura, até ao próximo dia 31 de julho. Posteriormente, haverá um período de avaliação por parte do júri.

Do painel de presidentes do júri deste ano fazem parte nomes como Joana Marques Vidal, ex-procuradora-geral da República, Mário Parra Silva, presidente da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, e Vicente Valentim, pós-doutorando em Ciência Política na Oxford University.

Entre mais de 350 nomeações e candidaturas no ano passado, Maria José Morgado, Joana Marques Vidal e Rui Nabeiro foram os vencedores do prémio Tágides nas categorias de Projeto de Investigação e Iniciativa Política, Projeto da Sociedade Civil e Iniciativa Empresarial, respetivamente.

Este ano as categorias a concurso são: Projeto da Sociedade Civil, Projeto de investigação, Projeto de Iniciativa Empresarial, Iniciativa Jovem, Iniciativa Política e a novidade é a categoria do prémio, Iniciativa Local, para dar palco a atores regionais e proporcionar melhor compreensão e importância do tema.

De 7 a 12 agosto será feita a divulgação da lista de selecionados. Depois a 9 novembro, serão anunciados os finalistas de cada categoria e a cerimónia de entrega de prémios será a 16 de dezembro na Fundação Oriente, em Lisboa.