José Milhazes diz palavrão em direto e momento torna-se viral: "A guerra que vá para o cara***"

O jornalista José Milhazes, especialista em assuntos relacionados com a Rússia e ex-União Soviética, é um dos tópicos mais comentados no Twitter atualmente em Portugal, depois de ter dito um palavrão em direto, na noite de terça-feira no noticiário da SIC.

Assistia-se a imagens de protestos antiguerra durante um concerto em São Petersburgo, na Rússia, quando Milhazes pergunta a Clara de Sousa: "Sabes o que eles estão a dizer? A guerra que vá para o cara***", disse, pedindo desculpa e explicando que se limitou a traduzir… Neste caso foi mesmo uma tradução à letra

A jornalista ficou claramente surpreendida. "Em direto... não tivemos tempo de fazer um 'pi'", disse Clara de Sousa.

O vídeo do momento depressa se propagou nas redes sociais tornando-se viral, com vários comentários a elogiarem a postura de José Milhazes, que, nem de propósito será o convidado do programa Alta Definição, também na SIC, no próximo sábado, anunciou hoje Daniel Oliveira não resistindo a fazer uma piada.

“Vai ser uma entrevista do ‘Milhazes’”.