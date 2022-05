Resgatadas duas embarcações desaparecidas no Oceano Pacífico

Duas pequenas embarcações, que desapareceram durante vários dias no Oceano Pacífico e embarcavam sete pessoas, foram encontradas pela Força Aérea da Nova Zelândia perto da remota nação de Kiribati. Entre os desaparecidos estava um rapaz de 11 anos.

Os barcos, diz um porta-voz militar citado pela Sky News, foram localizados a 18,5 quilómetros de distância um do outro após terem desaparecido no decurso de "incidentes distintos". Um dos barcos, diz ainda a mesma fonte, estava a 280 quilómetros do percurso pretendido.

A tripulação do avião Orion, da Força Aérea da Nova Zelândia, lançou kits de sobrevivência para os sobreviventes, que continham água e faróis de localização.

O governo de Kiribati anunciou, através das redes sociais, ter feito um pedido à Nova Zelândia para enviar uma equipa de busca e salvamento às duas embarcações, antes dos sobreviventes serem encontrados, uma vez que a sua nação não tem Forças Armadas.

"É um grande resultado poder encontrar os sobreviventes de ambos os barcos", disse Shaun Sexton, militar da Força Aérea neozelandesa.