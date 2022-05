Guerra. São Petersburgo e Mariupol vão tornar-se "cidades irmãs", diz governador russo

Alexander Beglov, governador de São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia, anunciou esta terça-feira que aquela cidade e Mariupol, a cidade portuária ucraniana que foi na semana passada capturada pelas tropas russas, vão ser "cidades irmãs".

"Mariupol está hoje a atravessar uma fase difícil e estamos preparados para a ajudar no seu renascimento", disse Beglov, num comunicado, segundo escreve o The Independent, afirmando ainda que ambas as regiões estão “ligadas por uma história e futuro comuns". E, assim sendo, São Petersburgo está "preparada" para ajudar a reconstruir a cidade destruída nos conflitos entre as tropas russas e ucranianas.

Mariupol ficou nas mãos das tropas russas depois de os soldados ucranianos que se encontravam escondidos na fábrica Azovstal se terem rendido.

Recorde-se que naquela fábrica estão quase 200 cadáveres em estado de decomposição, constituindo um perigo para a saúde pública, afirmou hoje o assessor do presidente da câmara da cidade ucraniana de Mariupol, atualmente sob controlo das forças russas.