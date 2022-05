Barco fica encalhado com cinco pessoas ao largo da Costa de Peniche

Um barco de pesca com cinco pessoas a bordo encalhou na madrugada desta terça-feira ao largo de Peniche. Os passageiros terão sido retirados sem qualquer ferimento, tendo a embarcação acabado por ser libertada já ao início da manhã.

De acordo com Artur Simas Silva, comandante da Capitania do Porto de Peniche, citado pelo Jornal de Notícias, a embarcação encalhou a 20 metros da costa, junto da Praia da Consolação, tendo o alerta sido dado por volta da 1h30. As causas do incidente não são, até agora, conhecidas.

Todas as pessoas que seguiam a bordo encontram-se bem, tendo o barco desencalhado com as primeiras marés do dia. O mesmo encontra-se a caminho do Porto de Peniche para ser reparado.