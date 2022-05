Açores. Quatro homens detidos em flagrante delito por furto em posto de combustível

Quatro homens, com idades compreendidas entre os 17 e os 24 anos, foram detidos em flagrante delito pela Divisão Policial de Ponta Delgada, na madrugada do passado domingo, 22 de maio, pela prática do crime de furto, em posto de abastecimento de combustível e respetiva loja de conveniência, por arrombamento, na freguesia da Ribeira Seca, do concelho da Ribeira Grande.

De acordo com um comunicado enviado às redações, a autoridade informa que a detenção foi feita após uma "denúncia de uma Empresa de Segurança, a informar a intrusão dos mesmos no interior do referido espaço comercial". Depois de chegarem ao local, os agentes detetaram um "veículo suspeito com 4 indivíduos no seu interior, circunstâncias esta que levaram à abordagem dos suspeitos".

Depois de realizadas as devidas diligências, confirmou-se que o veículo suspeito se encontrava "apreendido e sem seguro de responsabilidade civil válido, veículo este que se veio a verificar ser o meio utilizado para o cometimento do assalto, informação esta que se revelou importante para a respetiva abordagem e identificação dos mesmos", explica a PSP.

Na sequência da intervenção efetuada pelos agentes, procedeu-se à detenção dos arguidos, tendo sido "localizados e apreendidos os diversos objetos furtados do interior do espaço comercial que se encontravam na bagageira do veículo, entre outros itens com fortes indícios de serem provenientes da sua utilização no ilícito criminal".

Foi ainda possível recolher "elementos de prova complementares que apontam para a premeditação do furto por parte dos arguidos e quanto às concretas circunstâncias que envolveram a prática deste crime", conclui a autoridade.

Os arguidos foram notificados para serem presentes perante Autoridade Judiciária competente.