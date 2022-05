Ativista e indígena brasileira na lista dos 100 mais influentes da revista Time

A revista Time incluiu, entre as 100 personalidades mais influentes do mundo em 2022, a ativista e indígena brasileira Sônia Guajajara, que acredita que a escolha da revista norte-americana é “um reconhecimento da luta indígena global”. Guajajara consta na lista de personalidades consideradas "pioneiras".

"O reconhecimento da revista Time que me elege entre as 100 personalidades mais influentes de todo o mundo é um reconhecimento da luta indígena global, que é coletiva e defende o futuro de toda a humanidade. Demarcação Já! Viva os povos indígenas do Brasil!", escreveu Guajajara na rede social Twitter.

A Time sublinha - no seu texto de apresentação assinado por Guilherme Boulos, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto do Brasil - que a ativista é “filha de indígenas que não sabiam ler e teve que sair de casa aos 10 anos para trabalhar”.

"Apesar disso, ela desafiou as estatísticas e conseguiu se formar na universidade. Desde tenra idade, ela lutou contra forças que tentam exterminar as raízes de sua comunidade há mais de 500 anos. Sônia resistiu e continua resistindo até hoje: contra o machismo, como mulher e feminista, contra o massacre de povos indígenas, como ativista, e contra o neoliberalismo, como socialista", lê-se na publicação.

A revista norte-americana lembrou ainda que, em 2018, Guajajara tornou-se a primeira mulher indígena a concorrer a uma eleição presidencial no Brasil. "Hoje, como coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara está na linha de frente da luta contra o Governo [do Presidente brasileiro, Jair] Bolsonaro na tentativa de destruir terras indígenas, juntamente com a floresta amazónica", acrescentou a Time.