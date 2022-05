Krejcikova, campeã em título do Roland Garros, eliminada na primeira ronda por Diane Parry

Surpresa no Roland Garros, que ainda mal começou! A tenista checa Barbora Krejcikova, campeã em título do torneio de Paris, foi eliminada, nesta edição do mesmo, logo na primeira ronda.

Frente à francesa Diane Parry, 97.ª colocada do ranking mundial da WTA, Krejcikova - número dois da hierarquia - acabou derrotada por 2-1, com os parciais 1-6, 6-2 e 6-3, em duas horas e oito minutos.

Agora, na segunda ronda, Perry vai enfrentar a colombiana Camila Osorio, 66.ª do ranking WTA.