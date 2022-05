Covid-19. Testes rápidos voltam a ser gratuitos nas farmácias a partir de terça-feira

O Governo decidiu voltar a tornar gratuitos os testes antigénio para diagnóstico da covid-19 nas farmácias, devido ao aumento do número de novos casos registados em Portugal.

A medida entra em vigor esta terça-feira e prolonga-se até 30 de junho, "sem prejuízo da sua eventual prorrogação", lê-se na portaria publicada, esta segunda-feira, em Diário da República.



Assim, os testes passam a ser gratuitos mediante apresentação de receita médica prescrita pelo SNS.

"A pandemia da COVID-19 mantém uma incidência muito elevada no país, com tendência crescente, para o que poderá contribuir o aumento de circulação de variantes com maior potencial de transmissão, estimando-se que a linhagem BA.5 da variante Omicron já seja dominante em Portugal", informa nota do Governo publicada em Diário da República.



O Governo estabeleceu ainda que o preço máximo a pagar pelos testes "não pode exceder os dez euros", trata-se de uma redução no valor que era pago às farmácias no regime anterior (15 euros).