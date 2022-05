IEFP. Número de desempregados registados cai em abril

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu para 314435 até abril, divulgou esta segunda-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

“No fim do mês de abril de 2022, estavam registados, nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas, 314435 indivíduos desempregados, número que representa 64,1% de um total de 490.741 pedidos de emprego”, lê-se no comunicado do IEFP.

Feitas as contas, o total de desempregados registados no país foi inferior ao verificado no mesmo mês do ano passado (-109.453 ; -25,8%) e também face ao mês anterior(-11.816 ; -3,6%).

“Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2021, na variação absoluta, contribuíram, com destaque, os grupos dos indivíduos que procuram novo emprego (-105.526), os que possuem idade igual ou superior a 25 anos (-92.718) e os que estão inscritos há menos de um ano (-86.051)”, explica o IEFP.