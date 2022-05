Abrantes. Retomadas buscas por jovem de 16 anos que desapareceu na sexta-feira

Foram reotomadas na manhã desta segunda-feira as buscas em Abrantes, junto ao rio Tejo, pela jovem de 16 anos que, desde sexta-feira, está desaparecida.

De acordo com uma fonte do Comando Distrital de Oeprações de Socorro (CDOS) de Santarém à agência Lusa, "as buscas foram retomadas às 09:30. No local estão 11 elementos dos bombeiros de Abrantes, três viaturas e duas embarcações e nove elementos da força especial de bombeiros e proteção civil com uma embarcação e quatro viaturas".

As buscas tinham sido suspensas às 17h30 de domingo.

Durante o fim de semana, foram vários os elementos de meios da PSP, dos bombeiros e da proteção civil que se juntaram para procurar a jovem junto ao rio Tejo, uma vez que esta terá desapareicdo ao início da tarde de sexta-feira, quando se estaria a banhar com uma amiga.

Contudo, o alerta foi dado apenas pelas 22h17, e, desse modo, a Polícia Judiciária de Leiria foi chamada a intervir para tentar esclarecer os factos.

Segundo uma fonte da PSP de Abrantes, as duas jovens não tiveram aulas na sexta-feira devido à greve da função pública "e ter-se-ão ido banhar para o rio Tejo, na zona do Aquapolis, em Rossio ao Sul do Tejo, em Abrantes".

A autoridade avança ainda que a amiga pode só ter dado o alerta para o desaparecido à noite, quando este terá acontecido ao início da tarde, "talvez por medo ou outra razão". As buscas tiveram início pelas 22h30.