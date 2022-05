Paris. Segurança da embaixada do Qatar morto

Um segurança da embaixada do Qatar, em Paris, França, foi morto na manhã desta segunda-feira.

A informação foi avançada pelo Le Parisien, que escreve ainda que já foi detida uma pessoa.

De acordo com uma fonte próxima da investigação, a morte do profissional da embaixada aconteceu na sequência de uma altercação com o alegado agressor.

O Ministério Público informa que "as circunstâncias da morte do segurança ainda não foram determinadas com precisão".