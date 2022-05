Nuvens dão lugar ao calor esta semana

Os dias de nuvens e chuva têm os dias contados (pelo menos por agora). De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sol vai começar a brilhar e as temperaturas a subir já esta quarta-feira, dia 25.

Esta segunda-feira, o bom tempo ainda estará tímido, com previsões de céu muito nublado, "diminuindo gradualmente a nebulosidade a partir da manhã na região Sul e a partir da tarde nas regiões Norte e Centro". Nas zonas da Serra da Estrela e Serra de Montejunto está prevista chuva fraca que deve passar a aguaceiros durante a tarde.

No que toca a temperaturas, está prevista uma ligeira descida no Norte e no Centro do país e, por outro lado, uma pequena subida na região Sul, sendo que, na zona da Grande Lisboa, o céu abre para a tarde e no Grande Porto a chuva fraca pode-se fazer sentir até ao final da manhã.

Já na terça-feira, dia 24, a chuva desaparece, mantendo-se apenas uma "pequena descida de temperatura" e alguma nebulosidade um pouco por todo o país. As regiões do Norte e do Centro devem acordar com "nevoeiro matinal", especialmente na zona do Grande Porto, onde o céu se encntrará "geralmente pouco nublado".

Por outro lado, para a Grande Lisboa estão previstos "períodos de céu muito nublado" e algum vento mais forte.

A partir de quarta-feira, dia 25, o cenário deve melhorar, estando o IPMA a apontar para "céu pouco nublado ou limpo" em todo o país, assim como para uma subida da temperatura máxima. Apenas o vento, por vezes forte, pode ser um fator de incómodo, especialmente "na faixa costeira ocidental e nas terras altas", onde porderá atingir os 40 km/h.

Para quinta-feira, as previsões ainda são pouco detalhadas mas prevê-se uma subida das temperaturas e "céu pouco nublado ou limpo".