Cruzeiros. Portugal segue tendência mundial de recuperação

Portugal está “a acompanhar a tendência mundial de recuperação da indústria” de cruzeiros e Lisboa deve receber 450 mil passageiros e 320 navios este ano, um número que fica acima dos 310 de 2019.

Os dados são da Associação Internacional de Companhias de Cruzeiros (CLIA). “As projeções para este ano são muito boas. A nível global e, também, na Europa, esperamos que todos os nossos navios voltem a operar a 100% até ao final do verão”, disse à Lusa a diretora-geral da CLIA para a Europa, Marie-Caroline Laurent.

A responsável admite que “o número de passageiros é que ainda é um ponto de interrogação” mas os dados já disponíveis dão bons sinais. “Olhando para as reservas já feitas para o verão, as perspetivas são muito boas”, disse. E acrescentou: “Assim, a meta é voltar aos números de 2019 até ao final do ano, tanto em termos de navios em operação, quanto de passageiros”.

Marie-Caroline Laurent aponta as previsões para entre 23,1 e 29,8 milhões de passageiros a nível global.