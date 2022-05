Estação da CP gera perguntas do PS a ministro

13 deputados do PS, todos eles eleitos pelo círculo de Lisboa, pediram esclarecimentos, na quinta-feira, ao Governo, através da Assembleia da República, «sobre a fase em que se encontra a execução do contrato da empreitada da Linha de Sintra para a beneficiação geral da Estação de Algueirão-Mem Martins». O concurso para a obra foi lançado em novembro de 2020, frisam os parlamentares na pergunta dirigida ao ministro Pedro Nuno Santos, tendo um «prazo de execução de 274 dias» que já terminou. Na mesma nota, os deputados socialistas pretendem ficar a saber «quando é previsível que seja lançado pela empresa Infraestruturas de Portugal, S.A. o concurso para realização das obras necessárias naquela estação».

Além de Paulo Marques, são também signatários da pergunta os deputados socialistas Sérgio Sousa Pinto, Marcos Perestrello, Hugo Costa, Pedro Cegonho, Pedro Delgado Alves, João Nicolau, Susana Amador, Alexandra Tavares de Moura, Rita Borges Madeira, Vera Braz, Ricardo Lima e Miguel Matos.

No requerimento, os deputados começam por realçar que Sintra «tem no comboio o seu único meio de transporte público de massas» e «nas últimas décadas, aquela linha foi alvo de investimentos relevantes em novas estações, na quadruplicação parcial da linha, na introdução de novos sistemas de sinalização e de controlo automático de velocidade e ainda da eliminação de passagens de nível». Ainda assim, acusam os parlamentares, a estação de Algueirão - Mem-Martins, que é «uma das que na linha de Sintra recebe um número bastante elevado de utentes que utilizam o comboio», é um apeadeiro que «não tem as condições mínimas que proteja os utentes da chuva e do sol». Recordam também os parlamentares que a linha de Sintra transporta, por ano, cerca de 60 milhões de pessoas, citando dados da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.

Para além da questão já referida, os deputados do Partido Socialista querem ainda saber em que fase se encontra a execução do contrato em questão, «passado que está o prazo para a sua concretização», bem como se «é do conhecimento da junta de freguesia local e da Câmara Municipal de Sintra os eventuais projetos concebidos para reabilitação daquela estação».