António Costa assina acordo para apoio financeiro à Ucrânia de 250 milhões de euros

No final da reunião com Denys Shmyhal, primeiro-ministro da ucraniano, António Costa informou este sábado que assinou um acordo para a concessão de um apoio financeiro no valor de 250 milhões de euros à Ucrania.

"Formalizámos este importante compromisso através da assinatura de um acordo de cooperação financeira", referiu o líder do executivo português, em declarações aos jornalistas.

Do montante total, 100 milhões serão transferidos ao longo deste ano através de uma conta da Ucrânia no Fundo Monetário Internacional, ou por qualquer outra via que a União Europeia (UE) possa vir a abrir para financiamento direto. Os restantes 150 milhões serão transferidos para o Estado Ucrâniano ao longo dos próximos três anos.

"Este foi um acordo que tinha acertado com o primeiro-ministro ucraniano na reunião que com ele tive por videoconferência há algumas semanas. A Ucrânia tinha precisamente solicitado esse apoio financeiro ao Estado Português e tivemos a oportunidade de negociar e acertar a temporalidade para a transferência destes recursos", disse o primeiro-ministro de Portugal.

O apoio financeiro é "muito volumoso", classificou António Costa, explicando que "visa financiar as necessidades Orçamento ucraniano".

Costa esteve reunido com Denys Shmyhal depois de ter sido recebido por Volodymyr Zelensky, com quem deu uma conferência de imprensa conjunta, e antes de visitar a embaixada de Portugal em Kiev.

