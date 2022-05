Brasil. Jovem de 19 anos morre baleada quando saía da escola

Juliana, uma jovem de 19 anos, foi na quinta-feira à noite alvejada quando saía da escola em direção ao carro do seu pai, no bairro Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba, a norte de São Paulo, acabando por morrer.

O momento foi captado por câmaras de videovigilância e o ex-namorado da jovem é considerado um dos suspeitos do crime.

As autoridades brasileiras dizem que o casal teria terminado o namoro há pouco tempo e homem não aceitou que Juliana tivesse acabado a relação. A polícia tentou procurá-lo em sua casa, mas sem sucesso.

Renan Fernandes, irmão da jovem, contou ao G1 que a família está chocada com a morte, principalmente o pai, que assistiu à tragédia. "Ela foi assassinada à frente do meu pai, morreu ali aos pés do meu pai sem que ele pudesse fazer nada. Aos 76 anos o meu pai teve que ver a vida da filha a ser tirada sem motivo", disse.