Tornado na Alemanha causa pelo menos 30 feridos, vídeos mostram rastro de destruição

Um tornado atingiu esta sexta-feira a cidade de Paderbon, situada a oeste da Alemanha, causando pelo menos 30 feridos, 10 estão em estado grave. Os ventos atingiram os 130 quilómetros por hora, de acordo com a agência France-Presse.

O desastre, informam as autoridades alemãs, provocou danos consideráveis na cidade do estado da Renânia do Norte-Vestfália, que tem sido afetada por temperaturas de calor anormais para a atual época do ano.

Ein #Tornado zog am späten Freitagnachmittag eine Schneise der Verwüstung durch das Stadtgebiet von #Paderborn. Nach Feuerwehr-Angaben gab es mehrere Verletzte.

Várias imagens e vídos divulgados nas redes sociais mostram o rastro da destruição, como várias árvores arrancadas, carros caputados e estabelecimentos afetados.

A polícia alemã aconselhou os residentes da cidade de Paderbonr a não sairem de casa devido ao risco da formção de novos tornados.