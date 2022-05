Combustíveis. Gasóleo desce, gasolina sobe

Os preços dos combustíveis sofrem destinos diferentes no início da próxima semana: o gasóleo deverá ficar 2,8 cêntimos mais barato e a gasolina 4,1 cêntimos mais cara, de acordo com as estimativas do Governo.

Assim, «tendo em conta a perspetiva da evolução dos preços na próxima semana, o Governo determina a redução da taxa do ISP em 1,2 cêntimos por litro de gasolina, a partir da próxima segunda segunda-feira», avança o ministério das Finanças em comunicado. E acrescenta que «considerando o efeito conjunto da tributação em sede de IVA e ISP, a decisão reflete-se num alívio da carga fiscal de 1,5 cêntimos por litro de gasolina».

Já a taxa unitária de ISP aplicável ao gasóleo ficará inalterada, «mantendo-se a aplicação dos descontos atualmente em vigor».

Assim, durante a semana que se avizinha, o alívio global da carga fiscal sobre os combustíveis por via das duas medidas em vigor – mecanismo semanal de revisão de ISP e redução das taxas unitárias deste imposto para o equivalente a uma taxa de IVA de 13% – «totalizará 21,5 cêntimos por litro de gasóleo e 24 cêntimos por litro de gasolina», detalha o Governo.