Covid-19. Portugal regista 157.502 casos e 191 mortes numa semana

Entre os dias 10 e 16 de maio, Portugal reportou 157.502 casos de covid-19 e 191 mortes associadas ao vírus, confirmou a Direção-Geral da Saúde (DGS), esta sexta-feira. Em comparação com a última semana registada, houve mais 57.959 contágios e 47 óbitos.

Segundo o relatório semanal divulgado pela DGS, estiveram naquela semana 1.450 doentes internados em enfermaria com covid-19 (mais 243 do que na semana anterior) e 84 nas Unidades de Cuidados Intensivos (mais 25).

Ao considerarmos apenas estes dados, verificamos um crescimento da situação epidemiológica no país. No entanto, esta evolução também se demarca no índice de transmissibilidade (RT), taxa de incidência e de mortalidade.

Atualmente, o RT é de 1,23 a nível nacional, ao passo que a incidência está nos 1.529 casos por 100.000 habitantes, o que corresponde a um aumento de 58% face aos últimos dados.

A taxa de mortalidade situa-se nos 19 óbitos por milhão de habitantes, notando um aumento de 33% no período de 10 a 16 de maio face à semana anterior.

Relativamente à distribuição geográfica, a região Norte foi a que mais contabilizou casos de covid-19 (63.487), seguida por Lisboa e Vale do Tejo (46.824), Centro (28.232), Alentejo (7.744) e Algarve (5.405).

No entanto, foi Lisboa e Vale do Tejo que registou mais mortes (57). Já o Centro teve 54 vítimas mortais, o Norte 50, o Alentejo 16 e o Algarve sete.

Sublinhe-se assim um aumento no número de novos casos e no número de internamentos em todas as regiões do continente. Em relação ao de óbitos, só o Norte e o Algarve registaram uma descida.