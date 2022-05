Poeiras do Saara voltam a cobrir o céu este fim de semana

Uma nuvem de poeira do deserto do Saara está a atravessar a Europa e durante o fim de semana estará mais concentrada sobre Portugal e Espanha, divulgou esta sexta-feira o sistema europeu de monitorização atmosférica Copérnico.

De acordo com o comunicado partilhado, trata-se de "mais uma grande nuvem de poeira do Saara" que estará sobre o sul e centro da Europa entre hoje e segunda-feira, sendo que este será um acontecimento comum durante o resto do ano, que continuará com "altos níveis de transporte de poeira através do Mediterrâneo e partes da Europa".

"Os valores mais altos" na Península Ibérica deverão registar-se no sábado e no domingo, dia em que a poeira, "com valores muito altos" de concentração da atmosfera, também atingirá a Europa central.

Recorde-se que, já em meados de março, se tinha dado uma situação semelhante, onde os portugueses viram os céus cobrir-se de cor-de-laranja.