Eleições europeias. Bélgica reduz a idade mínima de voto para os 16 anos

A Bélgica estendeu o direito ao voto para as eleições europeias para os jovens a partir dos 16. A medida entrará em vigor com as eleições de 2024, anunciou esta sexta-feira o Governo federal belga.

A decisão engloba, não só jovens belgas como também, todos os jovens oriundos de outros Estados-membros da União Europeia (UE) que se encontrem a residir no país, informou a ministra do Interior, Annelies Verlinden, em comunicado.

A medida proposta pelo Governo e aprovada na quinta-feira pelo Parlamento federal abrange cerca de 270 mil jovens de 16 e 17 anos residentes na Bélgica e 13 mil belgas que se encontram a viver fora do país. Uma vez inscritos nos cadernos eleitorais, os jovens ficam vinculados ao voto obrigatório.

A ministra sublinhou que ao dar "aos jovens a oportunidade de participar ativamente na democracia, permitimos-lhes que as suas vozes se façam ouvir e estimulamos o seu interesse pela política".

A Bélgica é quarto país da UE a baixar a idade mínima de voto para as eleições europeias, seguindo assim os passos da Áustria, da Grécia e de Malta.