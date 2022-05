João Neto. "Estamos a bater recordes de idas a museus mas sobretudo com turistas"

João Neto está à frente da Associação Portuguesa de Museologia (APOM) desde 2001. Um mundo em que entrou por acaso – deixando a ideia de se tornar um historiador medievalista – desafiado pelo sogro, José Carlos Salgueiro Basso (1931-2005), que nos anos 80 quis criar um Museu da Farmácia em Portugal. Dirige a casa cheia de tesouros dos últimos sete mil anos da história da farmácia e da saúde, incluindo um corno de unicórnio e uma pedra filosofal, ou a colher com que os romanos tomavam xaropes, históricas em cima da história que são também uma forma de fazer a ponte para o presente. Na semana em que se assinalou o Dia Internacional dos Museus, fala do papel que acredita que os museus podem ter, até para atrair mais portugueses para além dos turistas.

No início do ano foi publicado um estudo que concluiu que 61% dos portugueses não tinham lido um livro num ano, isto antes da pandemia. Eram menos ainda os que tinham ido a um museu: 72%. Estamos assim tão afastados dos museus?

Depende um pouco do público de que falamos. Os museus, palácios, monumentos e sítios arqueológicos e interpretativos recebem muitos portugueses mas a verdade é que são sobretudo as escolas que fazem visitas. Continuam a ser um lado muito importante do contacto dos portugueses com os museus, em particular das crianças e jovens.

E já estão a voltar depois de tantas visitas de estudo perdidas durante a pandemia?

Sim, graças a Deus estão. Depois efetivamente quando falamos de visitantes habituais, sejam individuais ou em grupo, os portugueses não têm o hábito de dizer “hoje vou a este museu” ou “quero conhecer isto”. Vêm, mas não se compara com os turistas que temos. Estamos a bater recordes de visitantes aos museus mas sobretudo com os turistas. Além dos espanhóis, temos tido um grande boom de turistas franceses, que são pessoas que vêm com o tempo guardado para almoçar e jantar mas também deixam um espaço para sentir e amar o património.

É algo que se nota neste regresso à normalidade?

Já se notava. Antes da pandemia estávamos a bater recordes de visitas, entre 2017 e 2019 foi sempre a crescer, depois parou e agora sentimos de novo que vamos bater um novo recorde de visitantes.

