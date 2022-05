Mário Silva vai ficar nos comandos do Santa Clara

É oficial: o Santa Clara renovou o contrato com Mário Silva, técnico da equipa, durante mais duas temporadas. Será, admite o clube açoriano em comunicado, a oportunidade de "dar continuidade ao excelente trabalho realizado".

O treinador de 45 anos chegou ao clube no início do ano e, agora, vê o seu futuro garantido no clube, após ter existido alguma especulação sobre se seria ou não o treinador do Santa Clara na próxima temporada.

Desde a sua chegada ao Santa Clara, Mário Silva conquistou a vitória em 5 ocasiões, num total de 18 jogos. O Santa Clara findou a temporada na sétima posição, com 40 pontos.