Morreu o compositor grego Vangelis

Segundo a agência de notícias grega Athens, citando os advogados do músico, Vangelis Papathanassiou morreu na quinta-feira aos 79 anos. Apesar da causa da sua morte não ter sido oficialmente revelada, a comunicação social grega avança que o músico se encontrava internado em França a receber tratamento para covid-19.

O músico é o autor da banda sonora do famoso filme ‘Chariots of Fire’, em português, ‘Momentos de Glória’, com o qual ganhou o Óscar para Melhor Banda Sonora em 1981.

Além disso, durante a sua carreira, Vangelis compôs para o filme ‘Blade Runner’ e para a película ‘1492: Conquest of Paradise’, em português, ‘1492, Cristóvão Colombo’, tema instrumental que tem sido utilizado, em campanhas eleitorais, eventos ou publicidade.

Kyriakos Mitsotakis, primeiro-ministro grego, foi um dos primeiros a reagir à triste notícia na rede social Twitter: "Vangelis Papathanassiou já não está connosco. O mundo da música perdeu o artista internacional Vangelis”, escreveu o governante.

Considerado um pioneiro da música eletrónica, Vangelis participou, como músico ou compositor, em mais de 50 álbuns.