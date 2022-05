História do Presidente da Ucrânia contada em livro de banda desenhada

A história do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, irá ser contada num novo livro de banda desenhada: o "Political Power: Volodymy Zelensky", publicado pela TigalWave Comics e escrito por Michael Frizell.

A obra, segundo a Reuters, tem 22 páginas e relata a "história de como Zelensky, que uma vez interpretou um presidente fictício num programa de televisão, foi levado ao poder em 2019, prometendo acabar com uma guerra de separatistas apoiados por Moscovo”.

O escritor lança as perguntas: "Quem é ele? O que é que o move? Porque é ele o líder certo para a Ucrânia neste momento? Estas são as coisas sobre as quais eu estava curioso quando comecei a pesquisa".

O livro "significa muito" para Darren G. Davis, o editor. "Todos os meus avós imigraram da Ucrânia. Queria utilizar este meio não só para contar uma história, mas também para, de alguma forma e ao mesmo tempo, contribuir para a causa", explicou.

Here is a sneak peak. The book is out today.



