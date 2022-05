CP. Trabalhadores de Lisboa e Porto com greves parciais este mês

O Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) anunciou duas novas greves parciais nas zonas urbanas de Porto e Lisboa neste mês, reivindicando melhorias salariais.

A greve parcial na zona urbana do Porto vai decorrer entre as 5h e as 8h30 de dia 23 de maio, enquanto a da zona urbana de Lisboa está prevista para 27 de maio, entre as 17h e as 21h.

O sindicato, que na CP representa a maioria dos trabalhadores do serviço comercial e transporte (revisores, trabalhadores das bilheteiras e as suas chefias diretas), considerou que o amento de 0,9% da tabela salarial não é “um valor aceitável” face a contínua perda de poder de compra, “algo que já acontece desde 2019”.

De acordo com a estrutura sindical, “conclui-se que a CP, para os trabalhadores do comercial e transportes, entende que valores entre 6,50 euros e 12,39 euros acrescidos de 0,14 euros no subsídio de refeição são mais que suficientes”, atirou o sindicato, que defende que a administração da empresa e as tutelas “não podem ficar indiferentes ao brutal aumento do custo de vida”.

O sindicato assinalou ainda que nos últimos 11 anos houve congelamento dos salários para os trabalhadores ferroviários em nove deles e alertou para a queda do poder de compra, que é “real e abrupta”.