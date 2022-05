Open XiraGolfe 2022. Prémios de 20 mil euros anunciados hoje por PGA’s de Portugal e Espanha

A 2.ª edição do Open Xiragolfe irá distribuir 20 mil euros em prémios monetários, um aumento significativo em relação aos 6 mil de 2021.

«Este ano o prémio global será de 20 mil euros e acreditamos que para o ano o prémio subirá ainda mais, graças a uma participação ainda mais forte da PGA de Espanha», disse Fernando Carvalho, o presidente do Xira Golfe, na apresentação oficial da prova, que decorreu no restaurante do Ribagolfe, no concelho de Benavente.

Até ao momento, no calendário português para profissionais, só o Open de Portugal at Royal Óbidos, do Challenge Tour, divulgou um montante superior de ‘prize-money’, ascendendo a 250 mil euros.

O Portugal Masters ainda não consta no calendário oficial do DP World Tour de 2022. No ano passado ofereceu 1,5 milhões de euros em prémios.

Igualmente com 20 mil euros em prémios monetários realizou-se este ano o Optilink Tour Championship do PT Tour, e prevê-se que seja esse o valor do ‘prize-money’ do Campeonato Nacional Absoluto Hyundai, repetindo os montantes de 2020 e 2021.

Em torneios organizados pela PGA de Portugal, não havia uma importância tão elevada em jogo desde o Campeonato Nacional de 2008.

O 2.º Open Xiragolfe irá realizar-se no campo Ribagolfe Lakes, que no passado já acolheu etapas da Escola de Qualificação do European Tour, de 21 a 23 de julho. O Pro-Am Cimpor está marcado para o dia 24, no Santo Estevão Golfe, que recebeu a 1.ª edição da prova no ano passado e que também já foi em tempos selecionado pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG) para o Campeonato Nacional Absoluto.

As PGA’s de Portugal e Espanha sancionaram hoje (quarta-feira), o Open XiraGolfe, fazendo com que integre simultaneamente os calendários competitivos dos profissionais portugueses nos dois países.

«O torneio poderá vir a ter perto de uma centena de jogadores, entre profissionais e amadores de alta competição, portugueses e espanhóis», referiu Nelson Cavalheiro, o presidente da PGA de Portugal, em declarações à SportTV, a televisão oficial do evento.

«Seria bonito se conseguíssemos trazer uns 60 jogadores, mas este é um projeto de futuro», acrescentou Ander Martinez, o presidente da PGA de Espanha, que ficou favoravelmente impressionado com os dois campos.

«Normalmente fazemos uma vistoria técnica aos campos. Esta é uma zona que eu não conhecia e fiz várias fotografias. O Ribagolfe Lakes é um campo de alta competição, que está em condições muito boas… realmente o campo impressionou-me. Tem um máximo nível competitivo e mete à prova os profissionais», avaliou o profissional de Múrcia.

«O Santo Estêvão Golfe foi outra surpresa. Contaram-me como foi recuperado um campo que estava perdido e foi emocionante ver este exemplo. É um campo mais comercial, não é tão exigente do ponto de vista competitivo e é muito divertido. Está pensado perfeitamente para o Pro-Am Cimpor», analisou Ander Martinez.

O 2.º Open Xiragolfe irá contar para a Ordem de Mérito da ‘PGA España’, para a Ordem de Mérito e Ranking da PGA de Portugal, para o Ranking Mundial Amador e ainda (muito provavelmente) para o ranking da seleção nacional de profissionais da FPG.