Netflix. Série portuguesa "Rabo de Peixe" será filmada nos Açores

"Rabo de Peixe", a nova série de ficção portuguesa da Netflix, realizada por Augusto Fraga e Patrícia Sequeira, começou esta quarta-feira a ser rodada nos Açores.

A série, diz a Netflix em comunicado, foi um dos projetos selecionados num concurso de apoio à escrita de argumento, lançado no ano de 2020, em conjunto com o Instituto do Cinema e Audiovisua (ICA), e será gravada em vários sítios da ilha de São Miguel, como a Ribeira Grande, ilhéu de Vila Franca do Campo, lagoa das Sete Cidades e Furnas. Haverá, note-se, filmagens em Lisboa.

"Rabo de Peixe" é baseada "em factos reais", sobre "quatro amigos cuja vida mudou para sempre com a chegada de uma tonelada de cocaína".

"Esta é uma série de puro entretenimento e adrenalina, mas, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre a fortuna e fatalidade da condição humana. Sendo eu açoriano, estou muito feliz por trazer esta aventura aos écrans da Netflix", disse Augusto Fraga, realizador e argumentista, em comunicado.

O elenco conta com José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás, André Leitão e Kelly Bailey, e com a participação de Maria João Bastos, Pepê Rapazote, Albano Jerónimo e Afonso Pimentel.

Note-se que esta é a segunda série original portuguesa para a Netflix, depois de "Glória", da autoria de Tiago Guedes, ter estreado na plataforma de streaming no ano passado.